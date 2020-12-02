Матчами в четырех группах закроется пятый тур групповой стадии ЛЧ

Группа «E»

Группа «F»

Группа «G»

Группа «H»

Главный матч в этой «пульке» состоится в Испании, где в битве за первое место сойдутся «Севилья» и «Челси», уже гарантировавшие себе участие в 1/8 финала. Однако наш интерес, пожалуй, в большей степени будет прикован к Краснодару, где местная одноименная команда, капитаном которой является белорус Александр Мартынович, примет французский «Ренн». Эти команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но еще претендуют на продолжение еврокубковой кампании в Лиге Европы. И, собственно, за это и будут сражаться в очном споре. Матч первого тура, завершившийся вничью 1:1, показал, что команды примерно равны по силам. Да и в таблице они идут вровень, имея по одному баллу.«Зенит» из Санкт-Петербурга, как и «Краснодар», ведет борьбу за третье место, дающее право на Лигу Европу. И сегодня тоже проведет ключевой поединок в этом плане против «Брюгге». На старте группового этапа чемпион России более чем обидно проиграл бельгийской команде дома – 1:2, пропустив второй мяч в компенсированное время. И сейчас, само собой, настраивается на реванш. Но «Брюгге» в родных стенах очень опасен. К тому же он еще может побороться за попадание в плей-офф главного еврокубка.Крайне любопытный матч состоится и в Дортмунде, где схлестнутся идущие соответственно на первом и втором месте в квартете «Боруссия» и «Лацио. Победитель досрочно гарантирует себе выход в 1/8 финала. А значит, ставки будут максимально высоки.Из этой группы в плей-офф уже отобрались «Ювентус» и «Барселона». Однако это не значит, что их игры против киевского «Динамо» и «Ференцвароша» не представляют турнирного интереса. Итальянскому и испанскому гранду, что называется, еще нужно рассчитаться на первый-второй. А украинский и венгерский клубы надеются занять третье место. Тренерские штабы «Юве» и «Барсы», вполне вероятно, предоставят передышку некоторым лидерам. И это увеличивает вероятность сенсационного развития событий.На выход в плей-офф из этого квартета до сих претендуют все четыре команды. А это сулит невероятно напряженную борьбу в обоих сегодняшних матчах группы. «Истанбул Башакшехир» примет «Лейпциг», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с ПСЖ. Не пропустите.