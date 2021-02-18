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Мастер по маникюру рассказала, почему лучше не обрезать кутикулу в домашних условиях

Чтобы ногти выглядели аккуратно и красиво, за ними нужно следить. Это в том числе означает заботу о кутикуле – кожной пленочке, защищающей ноготь у корня. Ее регулярно нужно обрезать. Правда, заниматься этим самостоятельно эксперты не рекомендуют. Почему деликатный уход за кутикулой лучше доверить специалисту, sb.by объяснила мастер по маникюру Диана Казимирчик.


Сначала о терминологии простыми словами. Просим эксперта объяснить простыми словами, что такое кутикула и зачем она нужна.

– Кутикула представляет собой кожную пленочку, состоящую из омертвевших и живых клеток кожи. Она защищает ноготь от различных инфекций.

Защита – это хорошо, но пленочка все-таки имеет свойство расти. Выглядит это непрезентабельно, поэтому кутикулу нужно регулярно обрезать. Как часто? Диана Казимирчик советует делать это каждые две недели. Но – важно – наша собеседница категорически не рекомендует заниматься этим на дому. Причин несколько.

– Во-первых, если человек не занимается маникюром профессионально, ему крайне сложно приспособиться к режущему инструменту, вследствие чего можно поранить кутикулу, особенно на правой руке (если вы правша. – Прим. ред.). Отсюда ранки и заусенцы, которые не только портят эстетический вид рук, но и весьма болезненны, – объясняет Диана Казимирчик. – Во-вторых, домашний режущий инструмент тоже нуждается в уходе: заточке и дезинфекции. Даже если ножнички только ваши и пользуетесь ими лишь вы, это совсем не значит, что на них нет инфекции. А если, например, к вам пришла подруга в гости и просит дать ножнички, чтобы срезать заусенец? Вряд ли у кого-то дома стоит сухожар, чтобы самостоятельно дезинфицировать инструмент. Мастер же, как правило, отвечает за дезинфекцию по СанПиНу. 


Важную роль играет и умение работать с профессиональным инструментом. Мастер рассказывает из своего опыта:

Сейчас все чаще приходят клиенты с сильно перепиленными ногтями – так называемыми бороздами на ногтях, с пустотами – начинающимся онихолизисом. Когда спрашиваешь, откуда это, оказывается, что человек заказал в интернете аппарат и сам обрабатывает себе кутикулу. Не зная при этом скорости для работы, фрезы, постановку руки – ничего, одним словом. А как в таком случае обработать правую руку? В погоне за дешевым маникюром можно получить перепиленные, травмированные ногти  – прямой путь к болезням, связанным с ногтевой пластиной. Поэтому вышеописанная история  – пример того, как делать не надо.

Фото: pixabay.com
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