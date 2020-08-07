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Марзалюк: мечта поколений белорусов реализована

У нас есть суверенное белорусское государство – мечта поколений белорусов, которая на сегодняшний день реализована. Об этом на организованной совместно с Президентской библиотекой презентации проекта «Гордость ЗА Беларусь» в столичном Доме книги «Светоч» заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.


Историк и парламентарий подчеркнул:

– У нас есть суверенное белорусское государство – мечта поколений белорусов, которая на сегодняшний день реализована. Самое главное  – у нас одна страна на всех. Книжные проекты, которые мы презентуем, направлены на умножение любви к стране, национальной солидарности и идентичности. Люди, которые любят свою страну, засыпают окопы, останавливают холодную войну. Они трудятся во имя и ради Беларуси, а не умножают ненависть внутри нации.

Игорь Марзалюк высказал убеждение, что если ты живешь в стране и при этом ругаешь ее, значит, ругаешь и себя:

– Еще со времен великих классиков белорусской литературы были распространены «песні жальбы». Хватит петь эти песни! Мы  – классная, нормальная, самодостаточная европейская нация. И нам есть чем гордиться!

Подтверждение тому не только проект «Гордость ЗА Беларусь», стартовавший на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня» в январе 2020 года, ныне шагнувший и на улицы белорусских городов, а вскоре обещающий стать отдельной книгой и яркими красочными плакатами во всех учреждениях образования нашей страны. Еще одной особенностью сегодняшнего мероприятия стала презентация уникального труда большого авторского коллектива – книги «История белорусской государственности». Это объемное издание выпущено по поручению Президента, с будущего учебного года оно станет основой для интегрированного обязательного учебного блока в белорусских вузах – новой обязательной дисциплиной «Гісторыя беларускай дзяржаўнасцi».


Высоко оценив оба презентованных сегодня проекта – «Гордость ЗА Беларусь» и «История белорусской государственности», – директор Президентской библиотеки Беларуси Сергей Квачан отметил:

– К большому сожалению, в белорусской истории были войны, революции, хаос, разруха. Все это способствовало разрушению экономики, способствовало тому, что наш народ нищал, а его культурное наследие уничтожалось. Мы реализовали уже не один совместный проект. Полагаю, что эти книги позволят нам вырастить настоящих защитников.

Кстати, узнать о важнейших достижениях страны за годы ее независимости все желающие могут и с помощью литературы, представленной на развернутой в Доме книги «Светоч» книжной выставке. Сотрудниками Президентской библиотеки подготовлена специализированная иллюстрированная экспозиция, на стендах которой гости мероприятия могут познакомиться с избранными экземплярами уникальной коллекции «Книги, подаренные Президенту Республики Беларусь».


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Фото: Александр КУШНЕР
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