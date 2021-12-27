Марзалюк: хотел бы повторить старый польский слоган: «Не будь дурны, идзь до урны!»

Читайте, сравнивайте – и вы увидите, что перед вами Конституция, которая открывает еще более широкое окно возможностей для тех, кто думает и мыслит национальными категориями, для тех, кто любит свою страну и хочет ее еще больше усовершенствовать. Такое мнение высказал порталу sb.by председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, член-корреспондент НАН, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, комментируя обнародованный сегодня для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

Парламентарий и ученый отмечает:

– Власть демонстрирует свою готовность изменяться, готовность к дальнейшей политической мобилизации и – в позитивном плане – к переменам во всей стране. Беларусь демонстрирует, что она была, есть и будет оставаться динамичным организмом, политическая власть которого четко реагирует на запросы конструктивной части общества.

При этом Игорь Марзалюк подчеркнул:

– Еще раз напомню, что вопрос об усовершенствовании политической системы для улучшения конституционного процесса был проговорен задолго до всех тех драматических событий, которые происходили в Беларуси в 2020 году. И в первую очередь разговор этот шел по инициативе Президента. Теперь эта инициатива реализована – и появилась фундаментальная возможность для всех, кто хочет видеть страну независимой и суверенной, с национальной, исторической, культурной традицией, проголосовать за эти изменения.

Депутат призывает:

– Читайте, сравнивайте – и вы увидите, что перед вами Конституция, которая открывает еще более широкое окно возможностей для тех, кто думает и мыслит национальными категориями, для тех, кто любит свою страну и хочет ее еще больше усовершенствовать. Изменения в проект Конституции направлены как раз на то, чтобы каждый гражданин страны, который может и хочет переформатировать политическую систему, принимать активнейшее участие в строительстве государства и нации, имел такую возможность.

По словам Игоря Марзалюка, новый проект Конституции демократичен, открыт и учитывает все важные моменты, по которым критиковали нынешнюю власть наиболее конструктивные ее оппоненты:

– Поэтому я хотел бы повторить один старый польский слоган, который я видел в Варшаве в 90-х годах перед очередными их выборами: «Не будь дурны, идзь до урны!» То есть не будь придурком, приходи к избирательной урне, голосуй за свое будущее, совершенствуй свою страну.

Парламентарий и историк убежден: все, кто считает, что их родина здесь, должны принять участие в конституционном референдуме:

– И я глубоко убежден – не просто должны, а обязаны его поддержать! Если у вас белорусское сердце, белорусская душа. И если вы видите Беларусь суверенной мощной страной в центре Евразийского континента, а не маргинальной колонией, граждане которой подрабатывают на чужих клубничных плантациях и выставляют своих женщин с протянутой рукой на европейские трассы.