МАРТ установил новые тарифы на услуги в электроэнергетике

Согласно документу, устанавливаются тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, которые ГПО "Белэнерго" оказывает "Брестэнерго", "Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго", "Могилевэнерго" и Белорусской АЭС, в размере BYN 74,22 за 1 МВт. Что касается таких услуг, оказываемых РУП-облэнерго владельцам блок-станций, тариф составит BYN 96,84 за 1 МВт.Также определены тарифы на услуги по распределению электрической энергии, произведенной блок-станциями, по сетям РУП-облэнерго в пределах одной и нескольких областей.Действие постановления от 28 августа 2017 года № 45 "О тарифе на услугу по передаче и распределению электрической энергии" прекращается.