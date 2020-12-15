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МАРТ усиливает мониторинг цен накануне Нового года

Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает мониторинг цен накануне новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. Сегодня он участвовал в рабочей встрече в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен. 


– Что касается предновогоднего мониторинга, то мы его традиционно усиливаем и ведем не на еженедельной, а ежедневной основе. Смотрим цены на позиции, которые обычно присутствуют на новогоднем столе, и отрабатываем в оперативном порядке нарушения торговли, производителей, переработчиков, – отметил Андрей Картун.

По его словам, в список для предновогоднего мониторинга попадают 25–30 позиций. Традиционно это консервированный горошек, мандарины, определенные виды конфет, шоколад, шампанское. Например, цены на мандарины во многом обусловлены мировым урожаем в конкретном году. Замминистра подчеркнул: как правило, торговые сети знают, что будет повышенный спрос, и готовятся к этому. Дефицита новогодних товаров нет. 

Конечно, мониторинг ведется на постоянной основе, а не только накануне праздников, у Министерства антимонопольного регулирования и торговли достаточно инструментов влияния на цены, сказал Андрей Картун:

– Если обнаруживаем необоснованный рост цен, применяем меры административного взыскания вплоть до закрытия магазинов. С начала года было выявлено более 170 нарушений в ценообразовании, сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей. 

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец сообщила, что в работе по мониторингу цен активно задействован и сенаторский корпус. 

– Президент ставит триединую задачу для всех органов госуправления: цены, занятость, заработная плата. Цены  – тема, которая волнует население. Мы занимаемся мониторингом цен в различных регионах и торговых сетях. Когда мы выявляем необоснованное повышение цен, направляем эту информацию в МАРТ. Меры реагирования принимаются достаточно быстро. В случае выявления необоснованного роста цены возвращаются обратно, – рассказала Татьяна Рунец. 

Председатель Постоянной комиссии отметила, что основным регулятором в этом вопросе выступает МАРТ. Депутатский и сенаторский корпус подключены к мониторингу цен как потребители. 

– Мы, как и все люди, ходим в магазины и нас волнует повышение цен.  Когда граждане обращаются к нам с вопросом, почему растет цена на ту же гречку или подсолнечное масло, нам интересно разобраться: причина веская или это нарушения торговых сетей. Здесь нет лишних людей – мы должны проводить одну комплексную работу по контролю за ценообразованием, – сказала Татьяна Рунец. 
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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