МАРТ усиливает мониторинг цен накануне Нового года

Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает мониторинг цен накануне новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. Сегодня он участвовал в рабочей встрече в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен.
– Что касается предновогоднего мониторинга, то мы его традиционно усиливаем и ведем не на еженедельной, а ежедневной основе. Смотрим цены на позиции, которые обычно присутствуют на новогоднем столе, и отрабатываем в оперативном порядке нарушения торговли, производителей, переработчиков, – отметил Андрей Картун.
По его словам, в список для предновогоднего мониторинга попадают 25–30 позиций. Традиционно это консервированный горошек, мандарины, определенные виды конфет, шоколад, шампанское. Например, цены на мандарины во многом обусловлены мировым урожаем в конкретном году. Замминистра подчеркнул: как правило, торговые сети знают, что будет повышенный спрос, и готовятся к этому. Дефицита новогодних товаров нет.
Конечно, мониторинг ведется на постоянной основе, а не только накануне праздников, у Министерства антимонопольного регулирования и торговли достаточно инструментов влияния на цены, сказал Андрей Картун:
– Если обнаруживаем необоснованный рост цен, применяем меры административного взыскания вплоть до закрытия магазинов. С начала года было выявлено более 170 нарушений в ценообразовании, сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей.
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец сообщила, что в работе по мониторингу цен активно задействован и сенаторский корпус.
– Президент ставит триединую задачу для всех органов госуправления: цены, занятость, заработная плата. Цены – тема, которая волнует население. Мы занимаемся мониторингом цен в различных регионах и торговых сетях. Когда мы выявляем необоснованное повышение цен, направляем эту информацию в МАРТ. Меры реагирования принимаются достаточно быстро. В случае выявления необоснованного роста цены возвращаются обратно, – рассказала Татьяна Рунец.
Председатель Постоянной комиссии отметила, что основным регулятором в этом вопросе выступает МАРТ. Депутатский и сенаторский корпус подключены к мониторингу цен как потребители.
– Мы, как и все люди, ходим в магазины и нас волнует повышение цен. Когда граждане обращаются к нам с вопросом, почему растет цена на ту же гречку или подсолнечное масло, нам интересно разобраться: причина веская или это нарушения торговых сетей. Здесь нет лишних людей – мы должны проводить одну комплексную работу по контролю за ценообразованием, – сказала Татьяна Рунец.
Опубликовано:
911
МАРТ усиливает мониторинг цен накануне Нового года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей ЛОЗЮК