МАРТ усиливает мониторинг цен накануне Нового года

– отметил Андрей Картун.По его словам, в список для предновогоднего мониторинга попадают 25–30 позиций. Традиционно это консервированный горошек, мандарины, определенные виды конфет, шоколад, шампанское. Например, цены на мандарины во многом обусловлены мировым урожаем в конкретном году. Замминистра подчеркнул: как правило, торговые сети знают, что будет повышенный спрос, и готовятся к этому. Дефицита новогодних товаров нет.Конечно, мониторинг ведется на постоянной основе, а не только накануне праздников, у Министерства антимонопольного регулирования и торговли достаточно инструментов влияния на цены, сказал Андрей Картун:Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец сообщила, что в работе по мониторингу цен активно задействован и сенаторский корпус.– рассказала Татьяна Рунец.Председатель Постоянной комиссии отметила, что основным регулятором в этом вопросе выступает МАРТ. Депутатский и сенаторский корпус подключены к мониторингу цен как потребители.– сказала Татьяна Рунец.