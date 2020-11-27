Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило организаторам рекламных акций, как быть во время пандемии. Напомним, постановление Минздрава № 92 от 30 октября 2020 года «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19» корректирует санитарные нормы и правила.
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– В период регистрации в стране COVID-19 им необходимо исключить проведение рекламных мероприятий с демонстрацией рекламируемых товаров, дегустаций, проведение которых ограничено помещением и коротким промежутком времени, – отметили в пресс-службе МАРТ.
Если же в маркетинговой программе не значатся дегустации, нахождение людей при показе товаров в магазинах в короткий промежуток времени, то акции могут проводиться согласно рекламному законодательству.
При этом при проведении розыгрыша призового фонда, на котором присутствуют участники рекламной игры, зрители, должны соблюдаться все санитарные требования. Речь о социальном дистанцировании, обеспечении участников средствами защиты и др.
Фото: pixabay.com
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МАРТ – организаторам рекламных акций: необходимо исключить показ товаров и дегустации, если они проходят в небольшом помещении или в короткий промежуток времени
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