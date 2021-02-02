Об этом заявил Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.
— Чтобы контролировать рост цен, мы запустили онлайн-анкету, через которую в МАРТ могут обратиться все желающие. Если есть факты роста, мы их отрабатываем, а также осуществляем выборочный мониторинг — самый обширный провели в январе. Какие выводы можно сделать? В целом, по рынку цены меняются только на НДС, не более. Аптеки на ситуацию гибко реагируют и применяют определенные скидки. Рост стоимости лекарств, особенно в импортном сегменте, происходит за счет переоценки курсовых разниц или роста НДС. Например, тот же препарат «Ксарелто»: его входящая цена — 48 евро. Но изменение курса евро достигло 12 процентов, добавляем сюда НДС, а также таможенную пошлину — получаем рост в 25 процентов. Да, это существенно, но при этом контрактные цены никак не поменялись.
Замминистра подчеркнул, что должны быть приняты меры по недопущению роста цен более чем на 4,9 процента.
- Мы разъяснили субъектам, что нужно применять скидки (на всех звеньях), а производителям снижать затраты. Вместе с Минздравом продолжим работу и постараемся, чтобы рост цен не превышал установленных прогнозных параметров. Тем не менее, у государства есть более жесткие инструменты, например, введение ограничений по предельным ценам. Однако к этим мерам мы переходить не стремимся, ведь рискуем тем, что лекарств просто не окажется на рынке, особенно импортных. Поэтому нужно гибко подходить к вопросу: пока мы выбрали либеральную форму недопущения роста цен.
Опубликовано:
264
МАРТ: мы выбрали либеральную форму недопущения роста цен на лекарства и медизделия, но, если понадобится, можем перейти к более жестким мерам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей ЛОЗЮК