МАРТ и Минздрав разъяснили новый порядок формирования цен на лекарства и медизделия

МАРТ и Минздрав дали ответы на вопросы, поступающие от организаций, о применении Указа № 366 от 11 августа 2005 года "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику". Подробности – на сайте Минздрава.
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Напомним, что изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия внесены Указом № 383 от 5 октября 2021-го. Как уточняет БЕЛТА, для увеличения объемов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых не учитывался при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки применяются к отпускным ценам организаций-изготовителей (контрактным ценам импортеров), уменьшенным на величину таких скидок.
В связи с этим МАРТ и Минздрав дают разъяснения, которые касаются предоставления организациями-изготовителями скидок с отпускной цены медицинского товара, формирования цен на лекарства иностранного производства, цены на которые зарегистрированы в соответствии с Указом № 345 "О регистрации цен на лекарственные средства". Кроме того, оговариваются вопросы в отношении формирования розничных цен на медицинские товары, формирования цен аптечными организациями.
Также отмечается, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при формировании оптовых и розничных цен для недопущения превышения установленных законодательством предельных оптовых и торговых надбавок нужно производить округление цен в меньшую сторону.