Марков: главный вывод, который сделан после прошлогодних событий, – нужно уметь подбирать людей

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Гость программы начал беседу с фразы о том, что в Беларуси количество оппозиционных информационных ресурсов всегда превышало число государственных. Об этом, как сказал специалист, свидетельствуют данные Мининформа.– поделился мнением Марков.В эфире поговорили о том, что никогда не станет прежним в Беларуси после событий 2020 года:– высказался гость ток-шоу.Марат Марков отметил, что много негатива сформировали люди, которые получили известность благодаря телевидению. А потом это телевидение сами и предали. Руководитель рассказал, в какой период 2020-го на телеканале ОНТ произошла перезагрузка коллектива:– рассказал он.И в заключение он отметил: