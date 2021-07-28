Марков: главный вывод, который сделан после прошлогодних событий, – нужно уметь подбирать людей

27 июля телеканал «Белсат» и его страницы в соцсетях признаны в Беларуси экстремистскими. Сумеет ли оппозиция найти лазейки, чтобы вещать на территории нашей страны, пояснил председатель правления ЗАО «Второй национальный канал» Марат Марков в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Гость программы начал беседу с фразы о том, что в Беларуси количество оппозиционных информационных ресурсов всегда превышало число государственных. Об этом, как сказал специалист, свидетельствуют данные Мининформа.
– Второй момент: в стране насчитывается более трех тысяч некоммерческих и неправительственных организаций. Сейчас идет речь о том, что «с ператрусам» пришли к полутора десяткам из них. Как это повлияет на гражданское общество? Никак. На протяжении многих лет именно эти организации не делали ничего, чтобы улучшить ситуацию, но делали много, чтобы страну развалить, – поделился мнением Марков.
В эфире поговорили о том, что никогда не станет прежним в Беларуси после событий 2020 года:
– Я сделал для себя выводы, не очень радужные в определенном свете. Главный их них – нужно уметь подбирать людей. Мы опирались на тех людей, на которых оказывалось давление. И при этом все, что было у них внутри, вышло наружу. Мы не раз давали шанс тем, кто не отвечал критериям порядочности. Теперь на первый план выходит порядочность во всем, – высказался гость ток-шоу.
Марат Марков отметил, что много негатива сформировали люди, которые получили известность благодаря телевидению. А потом это телевидение сами и предали. Руководитель рассказал, в какой период 2020-го на телеканале ОНТ произошла перезагрузка коллектива:
– На 17 августа была назначена забастовка. Я утром собрал коллектив для разговора. В тот момент было важно не дать людям поддаться эмоциям. Тогда я еще не знал, что определенные работники ОНТ состоят в определенных чатах, – рассказал он.
И в заключение он отметил:
– Чтобы стать известным, нужно было прийти работать на телевидение. Как только тебя выпускали в кадр, ты становился узнаваемым. Сейчас этого нет. Мы [телевидение] – профессиональные производители контента. Сегодня нужно свыкнуться с тем, что появилась среда [блогинг], где не всегда талант является определяющим. Есть блогеры, которые не могут связать и двух слов. Это данность, с которой нужно считаться.
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Марков: главный вывод, который сделан после прошлогодних событий, – нужно уметь подбирать людей
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