Мальцев: молодежь нужно воспитывать как наследников народа-победителя в Великой Отечественной войне

Об этом сегодня во время презентации сборника материалов об исторической памяти и патриотизме заявил директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Леонид Мальцев:

– Как защититься от гибридных атак в современных условиях? Главное – сохранять единство! Оно основано прежде всего на знаниях! Но не на лживых. Сегодня в гибридных войнах активно используется вторжение без оружия. Это атака на национальные ценности, историческую память, на все святое, что у нас есть. Еще древние мыслители выразили такое мнение: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». Поэтому все фейки и прочее направлены в первую очередь на молодежь, которая является объектом гибридной атаки на нашу страну.

Через агрессивное влияние массовой культуры навязываются лживые ценности и лживое представление об исторических событиях, искажается историческая память. Да и кто нас пытается учить? Тот, чьи предки применили ядерное оружие против мирного населения? Двумя бомбами 100 тысяч человек сразу было уничтожено. А сколько еще умерло впоследствии. Кто при этом нас собирается учить демократии? Наш народ за всю свою историю никогда ни на кого не нападал и никому не угрожал!

Вот почему проведение конференции и издание сборника об исторической памяти и патриотизме было жизненно необходимо. В материалах конференции вскрыты причины фальсификации истории Великой Отечественной войны, убедительно показана роль Советского Союза в разгроме фашисткой Германии и ее сателлитов, подчеркнута необходимость воспитания молодежи как наследников народа-победителя. Современная молодежь должна гордиться подвигом своих дедов и прадедов, которые освободили от коричневой чумы ту же Европу, которая сейчас пытается поливать нас грязью.

















Леонид Мальцев отметил, что сборник материалов конференции, которая состоялась в Парламенте 23 марта текущего года, следует распространить в библиотеках и учебных заведениях страны. Он подчеркнул: "Такие материалы нужны особенно сейчас, когда суверенитет государства должен обеспечиваться не только защищенностью от внешней идейной экспансии, но и духовной крепостью, единством народа".

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