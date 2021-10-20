Малкина: ЕЭК активизировала работу по подготовке предложений, касающихся продовольственной безопасности ЕАЭС

Об этом заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина во время онлайн-брифинга.







– Процессы координирует лично председатель Коллегии Михаил Мясникович, непосредственно разработка идет под руководством министра по промышленности и агропромышленному комплексу Артака Камаляна. Напомню также, что в целом по союзу уровень самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия составил в 2020 году более 92%, к 2022 году планируется выйти на 93,6%.

Ия Малкина отметила, что по таким товарам, как зерно, сахар, масла растительные, свинина и баранина, государства ЕАЭС полностью себя обеспечивают за счет собственного производства.

– При этом не покрывается спрос населения на фрукты и ягоды, уровень самообеспеченности по которым приближается к 50%, – резюмировала она.

sichevich@sb.by



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