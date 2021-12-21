Макей встретился с Апостольским Нунцием и митрополитом Минско-Могилевской архиепархии

Сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем и Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии, архиепископом Иосифом Станевским. Об этом sb.by сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Основными темами беседы стали актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь, взаимодействие Святого Престола и официального Минска, а также некоторые иные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. По итогам обсуждения стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога, активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия.
Владимир Макей пожелал Иосифу Станевскому долгой и плодотворной работы на новом посту.
Фото: МИД