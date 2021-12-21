SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Макей встретился с Апостольским Нунцием и митрополитом Минско-Могилевской архиепархии

Макей встретился с Апостольским Нунцием и митрополитом Минско-Могилевской архиепархии

Сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем и Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии, архиепископом Иосифом Станевским. Об этом sb.by сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.


Основными темами беседы стали актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь, взаимодействие Святого Престола и официального Минска, а также некоторые иные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. По итогам обсуждения стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога, активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия.

Владимир Макей пожелал Иосифу Станевскому долгой и плодотворной работы на новом посту.

Фото: МИД
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы