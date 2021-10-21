Макей прокомментировал заявления премьер-министра Польши, озвученные на недавних слушаниях в Европарламенте

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем Facebook-аккаунте прокомментировал заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, озвученные на недавних слушаниях в Европарламенте.
"Друзья, предлагаю пройти небольшой тест. Хочу поделиться с вами несколькими цитатами одного, уверен, весьма известного вам политика современности. Понимаю, что рискую быть подвергнутым критике, так как мне регулярно и с разных сторон ставят в укор поддержку подобного политического курса. И тем не менее..." – начал свою публикацию в социальной сети глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Дальше он поделился несколькими цитатами из выступления Матеуша Моравецкого:
"...К сожалению, мы до сих пор слышим о разделении на лучшее и худшее. Слишком часто мы имеем дело с Европой двойных стандартов".
"Правила игры должны быть одинаковы для всех... Недопустимо навязывать свои решения другим без законного основания. Поэтому тем более неприемлемо использовать для этой цели язык финансового шантажа, говорить о штрафах или использовать еще более широкие слова... Я отвергаю язык угроз и вымогательства... Этот шантаж становится методом политики в отношении одного из государств... Демократии так не поступают".
"Конституционный плюрализм означает, что есть пространство для диалога между нами, нашими правовыми системами. Однако нельзя позволять отдавать инструкции и приказы государствам. Европейский союз заключается не в этом. Если мы хотим сотрудничать друг с другом, мы должны признать существование этих различий, мы должны принять их, мы должны уважать друг друга".
"Доходящие до нас патерналистские поучения о демократии, верховенстве закона, о том, как мы должны формировать нашу собственную Родину, о том, что мы делаем неправильный выбор, что мы слишком незрелы... являются фатальным направлением нарратива, предлагаемого некоторыми. Штрафы, репрессии экономически более сильных стран против тех, кто все еще борется с наследием нахождения на плохой стороне "железного занавеса", – это неправильный путь".
Владимир Макей отметил, что сказанное слово в слово повторяет суть многократных заявлений руководства Беларуси и лично Александра Лукашенко, которого обвиняют в авторитаризме и даже диктаторстве.
"Соль, однако, заключается в том , что произнесено это "демократом" Моравецким, премьер-министром Польши во время недавних слушаний в Европарламенте. Есть, конечно, спорные моменты, но в целом хочу искренне поддержать господина Моравецкого в его праведном гневе против цивилизационного шантажа и экономического принуждения. Очень точные, а главное, своевременное подходы демонстрируют польские коллеги. На этом фоне нет даже смысла рассуждать о "двойных стандартах" или вообще о каких-либо стандартах, ибо и так все ясно. Или я не прав? "– написал в Facebook глава МИД.
Фото: БЕЛТА