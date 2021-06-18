Макей призвал не беспокоиться о санкциях: сделаем все, чтобы последствия для людей были минимальны

Беларусь сделает все возможное, чтобы для жителей страны последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.
По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, теме введения санкций в последнее время, к сожалению, уделяется чрезмерное, гипертрофированное внимание.
"Но приходится говорить на эту тему, потому что наши западные партнеры не останавливаются и с подачи беглых оппонентов власти инициируют все новые и новые пакеты. На днях будет обсуждаться очередной пакет", – отметил министр.
Неэффективность санкций, по словам Владимира Макея, признают и политические деятели на Западе. В этом ключе Владимир Макей сделал отсылку к статье экс-советника США по национальной безопасности Джона Болтона, где он пришел к однозначному выводу, что санкции ни к чему хорошему не приведут.
"Кстати, в "Коммерсанте" некоторое время назад были опубликованы мнения некоторых американских послов, которые тоже высказывались против санкций. Или даже если они поддерживали их, то говорили о том, что должна оставаться возможность для проведения диалога", – привел пример глава Министерства иностранных дел.
"Мы категорически против санкций. Считаем, что в последнее время, к сожалению, на Западе появились политики, которые имеют пониженное чувство политической ответственности и не очень высокий уровень грамотности. Они возомнили себя людьми, которые могут говорить, что правильно, что неправильно, призывать к "великим" ценностям и заставлять всех соблюдать эти "ценности", – отметил министр. Такого рода политикам он напомнил об уникальности каждого народа и многообразии и порекомендовал свыкнуться с мыслью, что мир развивается не только по их воле и желанию. "Мне кажется, что продемократический тоталитаризм даже опаснее коммунистического. В нашем понимании надо остановиться, спокойно и реально оценивать ситуацию и задуматься, приведут ли санкции к решению того или иного вопроса. А в данном случае – приведут ли они к спокойствию внутри и вокруг Беларуси", – высказался Владимир Макей.
Он в очередной раз указал на то, что наша страна выступает категорически против такого метода давления, как санкции. Но страной подготовлен пакет ответных мер.
"Мы выстоим. У нас выработан конкретный пакет ответных мер, утвержден с учетом того, что Беларусь не одна, есть ряд союзников и партнеров, которые готовы всегда оказать нам поддержку. Мы однозначно выдержим, но где в это время будет Европейский союз и где будут его интересы?" – сказал министр.
"Я бы призвал не беспокоиться никого насчет того, что будут санкции. Да, мы понимаем, что это будет создавать определенные трудности для руководства Беларуси, но, поверьте, Президент Беларуси, Правительство сделают все, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода", – заверил Владимир Макей.
Фото: архив БЕЛТА
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Макей призвал не беспокоиться о санкциях: сделаем все, чтобы последствия для людей были минимальны
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