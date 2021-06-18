Макей отмечает эффективность поддержки Беларуси и России на международных площадках

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил эффективную взаимную поддержку друг друга белорусской и российской сторонами на международных площадках. Он заявил об этом сегодня по итогам состоявшихся в Москве переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.
Владимир Макей рассказал: «Мы детально обсудили весь спектр двусторонней повестки, координацию действий на международных площадках, ситуацию с внешними вызовами в отношении Беларуси и России и адекватные, пропорциональные ответы на эти вызовы».
Глава белорусского МИД добавил, что министры на переговорах подтвердили заинтересованность Беларуси и России в развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ и в рамках ОДКБ.
«Обсудили сотрудничество в ООН, ОБСЕ и других международных площадках», – уточнил Владимир Макей. Он особо отметил эффективную взаимную поддержку на международных площадках. «Совместно противодействуем инициативам западных стран по продвижению антибелорусской и антироссийской тематики в повестку дня органов и учреждений системы ООН, ОБСЕ, других организаций. Надеюсь, мы будем и далее координировать совместные подходы к работе в многосторонних форматах».
Министр иностранных дел нашей страны также обратил внимание на тот факт, что сегодня одним из определяющих факторов международных отношений в целом и в Европейском регионе в частности является усиливающаяся разбалансировка архитектуры международной безопасности. «В связи с этим особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам обеспечения региональной и международной безопасности, – подчеркнул Владимир Макей. – Договорились продолжить практику обсуждения этих вопросов на постоянной основе с учетом постоянного роста напряженности и складывающейся непростой обстановки в мировых делах».
Кроме того, глава МИД Беларуси сообщил, что значительное внимание на переговорах стороны уделили подготовке запланированного на осень очередного заседания коллегии внешнеполитических ведомств. «С учетом высокой эффективности двухгодичных программ согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства определились с модальностями подготовки такой программы на последующие два года», – подытожил Владимир Макей.
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Макей отмечает эффективность поддержки Беларуси и России на международных площадках
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