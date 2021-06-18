Макей отмечает эффективность поддержки Беларуси и России на международных площадках

Владимир Макей рассказал:Глава белорусского МИД добавил, что министры на переговорах подтвердили заинтересованность Беларуси и России в развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ и в рамках ОДКБ.– уточнил Владимир Макей. Он особо отметил эффективную взаимную поддержку на международных площадках.Министр иностранных дел нашей страны также обратил внимание на тот факт, что сегодня одним из определяющих факторов международных отношений в целом и в Европейском регионе в частности является усиливающаяся разбалансировка архитектуры международной безопасности.– подчеркнул Владимир Макей.Кроме того, глава МИД Беларуси сообщил, что значительное внимание на переговорах стороны уделили подготовке запланированного на осень очередного заседания коллегии внешнеполитических ведомств.– подытожил Владимир Макей.