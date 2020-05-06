Макей обсудил с главой МИД Армении сотрудничество в международных и интеграционных структурах

Министр иностранных дел Беларуси Владимира Макей провел сегодня телефонный разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, передает пресс-служба МИД.

«В ходе беседы обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных образований», — уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Кроме того, главы МИД приветствовали тесное и оперативное сотрудничество Беларуси и Армении по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ, а также наметили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран.

Владимир Макей сегодня также поговорил по телефону с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, с которым обсудил наращивание торгово-экономического взаимодействия и диверсификацию поставок энергоресурсов.