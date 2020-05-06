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Макей обсудил с главой МИД Польши наращивание торгово-экономического взаимодействия и диверсификацию поставок энергоресурсов

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня провел телефонный разговор с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, информирует пресс-служба МИД.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая пути наращивания торгово-экономического взаимодействия двух стран и диверсификации поставок энергоресурсов.

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В МИД отметили, что в 2019 году Польша заняла пятое место среди основных торгово-экономических партнеров Беларуси по товарообороту, экспорту и импорту, четвертое место — по инвестициям в экономику Беларуси.

Макей также обменялся мнениями с польским коллегой о перспективах развития "Восточного партнерства". Министры обсудили белорусские и польские предложения по дальнейшему совершенствованию ВП, график предстоящих мероприятий, включая подготовку к саммиту "Восточного партнерства". Была подчеркнута важность дальнейшего развития ВП в качестве прагматичного и ориентированного на результаты проекта, отвечающего интересам граждан стран — членов ЕС и государств-партнеров. Белорусская сторона напомнила о своем предложении провести мероприятие высокого уровня ВП в Минске с целью обсуждения перспективных направлений реализации этой инициативы в период после 2020 года.

Министры подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основе принципа солидарности в реагировании на общие вызовы. Стороны с удовлетворением отметили налаженное интенсивное сотрудничество по преодолению вспышки COVID-19: от оказания Польшей добрососедской помощи Беларуси до прямого взаимодействия систем здравоохранения двух стран.

Кроме того, в ходе беседы был затронут комплекс вопросов взаимодействия Беларуси и Евросоюза.

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