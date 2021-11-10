Макей о затягивании с отчетом ИКАО: не могут найти подтверждений, что Беларусь нарушила хоть какие-то правила

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России затронул тему расследования ИКАО инцидента с самолетом Ryanair. Отчет по данному вопросу снова был отложен, передает БЕЛТА.
Глава внешнеполитического ведомства считает, что это связано с тем, что западные партнеры не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что Беларусью были нарушены хоть какие-то правила.
Владимир Макей поблагодарил российскую сторону за всестороннюю политическую поддержку и экспертную помощь, в том числе на передовой Совета ИКАО в Монреале, где сейчас рассматривается доклад по факту вынужденной посадки в Минске в мае 2021-го рейса Ryanair.
- Вчера стало известно - доклад снова перенесен в силу того, что наши западные партнеры не сумели найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила, - подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.
Макей добавил, что сейчас против Беларуси развязана масштабная гибридная война. Евросоюзом и США введены уже четыре пакета санкций, в том числе экономического характера, можно ожидать и 5-го.
- Существенные потери несет белорусская авиационная отрасль от санкций закрытого неба, веденных Евросоюзом, США и их единомышленниками, включая Украину, и запрета на доступ в свои аэропорты для белорусского авиаперевозчика "Белавиа". При этом никакому исчислению не поддается ущерб для межчеловеческих связей и контактов, особенно в это сложное время пандемии, - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.
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