Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, назвал ситуацию, которая складывается сегодня в мире и вокруг Беларуси, новой реальностью:
– Идет наращивание военно-политического противостояния, экономического соперничества между основными геополитическими игроками. Пандемия коронавируса предопределила агрессивную конкуренцию на всех рынках. Резко усилился протекционизм – как страновой, так и в рамках интеграционных образований.
Макей заявил, что многие страны вообще перестали играть по правилам:
– Запад, США, Евросоюз и их союзники консолидируют усилия по созданию из стран мира послушных вассалов на основе собственных правил, даже не международного права. Это делается для сохранения и расширения своего влияния и в конечном итоге для поддержания привычного для них уровня благосостояния.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в этих условиях Беларусь, находящаяся на геополитическом разломе, при этом стремящаяся проводить независимую политику и являющаяся в этом плане своеобразным раздражителям для Запада, в полной мере ощущает негативное влияние этих тенденций на себе.
– Глубоко убежден, что без геополитических предпосылок, спровоцировавших агрессивное вмешательство извне и борьбу за Беларусь, ситуация в нашей стране развивалась бы совершенно по-другому. Сегодня ясно, что после провала блицкрига взят курс на экономическую и политическую изоляцию Беларуси, подрыв экономики путем введения беспрецедентных санкций, информационную войну против нашего государства. Каждый из нас должен вдолбить в сознание, что нам некоторое время придется жить с этим, и не просто жить, а выстоять, – заявил Владимир Макей.
Фото: БЕЛТА
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Макей: идет наращивание военно-политического противостояния между основными геополитическими игроками
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