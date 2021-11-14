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Макей и Боррель по телефону обсудили миграционную ситуацию на границе Беларуси и ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и заместитель Председателя Европейской комиссии, Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого обсудили непростую миграционную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Об этом сообщает сайт МИД Беларуси.


— 14 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, — проинформировали в МИД. — С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС.

Была обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС, отметили в МИД:

— Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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