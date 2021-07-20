На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей сегодня по итогам совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе. Как пояснил министр, речь о срочном закрытии или сокращении штатов загранучреждений Беларуси в странах Евросоюза не идет, но оптимизация зависит от развития ситуации в контексте дальнейшего санкционного противостояния Беларуси и коллективного Запада:
– Мы держим руку на пульсе. Если мы будем видеть, что у нас нет четкой конкретной перспективы в плане торгово-экономического взаимодействия с той или иной страной, то мы будем вносить соответствующие предложения в Правительство и Президенту. Убежден, эти предложения будут поддержаны.
При этом министр отметил, что Евросоюз по-прежнему может быть партнером для Беларуси, но для этого нужно вернуться на разумные основы сосуществования. О заинтересованности европейского бизнеса в развитии контактов с нашей страной говорит рост товарооборота:
– Представители бизнес-сообществ открыто говорят, что надо сказать "спасибо" оголтелым политикам-инициаторам санкционного противостояния. Очень многие предприятия на Западе уже потеряли от введенных против белорусских предприятий ограничений.
Фото: БЕЛТА
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Макей: европейский бизнес заинтересован в развитии контактов с нашей страной
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