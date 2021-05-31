Макей: Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером

Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с главами дипломатических миссий африканских государств в рамках второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.
"Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для всех стран, замедлила динамику делового сотрудничества и личных контактов. Отрадно, что ситуация постепенно улучшается, мы возвращаемся к обычному формату взаимодействия", – отметил министр.
Сотрудничество с африканскими странами является традиционной и важной составляющей многовекторного спектра внешней политики Беларуси. Владимир Макей подчеркнул, что перед Правительством и экспортерами стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках данных государств. При этом обязательное условие – взаимная выгода для всех сторон. "Именно в этом направлении ведется комплексная и последовательная работа, – сказал Владимир Макей. – Подготовлены концептуальные документы и планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с государствами Африки, определены конкретные мероприятия по взаимодействию".
"Республика Беларусь – ваш надежный и предсказуемый партнер. Беларусь и африканские государства исходят из схожих позиций в международных делах, основанных на принципах уважения норм международного права, равенства, невмешательства во внутренние дела, мирного разрешения споров и приверженности многосторонности в решении важнейших мировых проблем и вызовов современности. Многие из вас уже по собственному опыту знают, что Беларусь никогда не использует недобросовестных методов во взаимоотношениях с партнерами", – подчеркнул министр.
Глава МИД также напомнил о старинной мудрости, которая гласит: если хочешь идти быстро – иди один, если нужно уйти далеко вперед – идите вместе. "Мы готовы к совместному движению вперед, – заверил Владимир Макей. – К движению, которое будет нацелено на создание новых опорных точек взаимодействия. К движению, которое усилит синергию между нашими стратегиями и планами, расширит взаимовыгодное сотрудничество, ориентированное на практические потребности стран и народов".
Фото: БЕЛТА
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