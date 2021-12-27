Макаревич: всенародное обсуждение – возможность для каждого принять участие в формировании будущего Беларуси

Таким мнением с корреспондентом sb.by поделился председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич. Он считает, что предполагаемые новации носят прогрессивный характер и ориентированы на то, чтобы сделать наше государство более сильным, а политическую систему более устойчивой.

– Проект новой Конституции нашей страны разрабатывался практически на протяжении года, – дополняет Егор Макаревич. – Немаловажно и то, что он создавался под пристальным вниманием Главы государства. Президент и сам вносил предложения. Все предлагаемые на этом этапе изменения активно публиковались в СМИ и социальных сетях, исходили от самих граждан, которые озвучивались во время встреч с членами Конституционной комиссии и на дискуссионных площадках. Поэтому уже сейчас можно сказать с уверенностью, что это народный проект.

Кроме того, по его словам, проект Основного Закона закрепляет сохранение исторических и нравственных истоков белорусского народа, а также социально ориентированный курс развития Беларуси. Это значит, что в сложных экономических условиях наша страна, как и прежде, будет поддерживать различные категории граждан, оказывать адресную помощь нуждающимся.

– Важно, чтобы во всенародном обсуждении изменений в Конституцию участвовала и молодежь, – утверждает член Конституционной комиссии. – Ведь именно молодым людям предстоит перенять эстафету от старшего поколения и сделать все возможное, чтобы Беларусь развивалась как сильное суверенное государство. Свои идеи можно направить через аккаунты Молодежного парламента при Национальном собрании в социальных сетях или через специальную форму на нашем сайте mpns.by.