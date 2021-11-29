Макаревич: в Конституции важно закрепить сохранение исторической памяти и традиционных семейных ценностей

Об этом в эфире программы «Вопрос номер один» на «Беларусь 1» заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич.
– В Конституции Беларуси важно закрепить сохранение исторической памяти и традиционных семейных ценностей. Тот проект, который есть сегодня, еще раз подчеркивает, что наше государство остается социально ориентированным. У нашей страны успешное будущее. С одной стороны, мы заботимся о каждом гражданине, а с другой, проект Конституции предусматривает сохранение государственности. Конституция – это общественный договор, поэтому здесь важны не только те гарантии, которые государство предоставляет нашим гражданам, но и ответная реакция белорусов. Она заключается в проявлении патриотизма. Важны участие в управлении делами государства, максимальная активная гражданская позиция, в том числе по самым актуальным вопросам, – отметил Егор Макаревич.