Журналисты должны четко и понятно доводить до населения, что на самом деле происходит в мире и стране. Такое мнение высказал заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий на I Форуме медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации».
– Вчера состоялась встреча Президента с парламентариями, государственными людьми, экспертным сообществом. И от Президента прозвучала одна очень важная фраза: проникнуться ситуацией сегодняшнего дня. На мой взгляд, в первую очередь это было обращение к нам, журналистам, к медийному сообществу, потому что на самом деле очень многое зависит от того, как оперативно, как точно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит. Я уже не говорю о том, что происходит вне территории Беларуси, какую информационную атаку на нас предприняли. Сейчас нужно очень тонко, четко объяснить на самом деле происходящее в мире и стране, – сказал Игорь Луцкий.
По его словам, проведение медиафорума – это новый формат:
– Мы привыкли традиционно проводить выставку, но вы знаете, как журналист силен словом, силен пером. И настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны, о том, как нам совместными усилиями не только в Минске, но и в регионах консолидированно отстаивать позицию государства, позицию суверенитета. Он незыблем, как вчера сказал Президент, и его нельзя подвергать сомнениям. События, которые произошли в Латвии, дали определенный толчок, я бы даже сказал, консолидацию общества вокруг государственной символики.
Заместитель Главы Администрации Президента подчеркнул, что государственная символика – это атрибуты государства, его часть:
– Я бы призвал всех к какой-то акции, флешмобу, чтобы высказать свою позицию по отношению к нашей символике. Это очень важно сегодня – сплотиться всем и быть едиными.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Луцкий: журналисты должны четко и понятно доводить до населения, что на самом деле происходит в мире и стране
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