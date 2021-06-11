Луцкий: отстоим право на память о подвиге и на суверенное будущее

– Война оставила след в истории каждой белорусской семьи. Мы потеряли каждого третьего. Сегодня наш священный долг – сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям. А правда в том, что народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром фашизма и спасли мир от коричневой чумы, чтобы ни говорили нынешние ревизионисты истории, поднимающие голову во всех странах мира, – считает Игорь Луцкий. – Против Беларуси и России идут непрекращающиеся информационные атаки. Нашим людям, в особенности молодежи, пытаются навязать насквозь фальшивые исторические нарративы, когда наряду с фашистской Германией обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, когда советские символы приравнивают к нацистским. Нас пытаются заставить оправдываться за своих дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни спасли жизнь всему человечеству. Мы приняли вызов. Мы отстоим правду и право на память о подвиге, на суверенное развитие сегодня и в будущем.
По мнению Игоря Луцкого, такие проекты, как «Поезд Победы», помогают не только еще раз осмыслить наше прошлое, но и создают новую почву для мыслей о будущем, укрепляют наше единство.
– Самое главное – мы получаем ответ на вопрос, не что было, а почему так было, – отметил замглавы Администрации Президента.
«Поезд Победы» прибыл на станцию Минск-Пассажирский