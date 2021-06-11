Луцкий: отстоим право на память о подвиге и на суверенное будущее

, – считает Игорь Луцкий. –По мнению Игоря Луцкого, такие проекты, как «Поезд Победы», помогают не только еще раз осмыслить наше прошлое, но и создают новую почву для мыслей о будущем, укрепляют наше единство.– отметил замглавы Администрации Президента.