«Поезд Победы» прибыл на станцию Минск-Пассажирский

«Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная прямо в вагонах. Главная особенность – это не застывший во времени поезд из прошлого, а полноценный движущийся состав, в котором можно погрузиться в истории реальных героев Великой Отечественной войны.Масштабный историко-просветительский проект создан в Российской Федерации командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.В первый рейс «Поезд Победы» отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже порядка 92,5 тысячи человек из 38 городов России. Сегодня состав встречает город-герой Минск!– говоритВ одном вагоне ты будто несешься с бойцами на фронт, в другом погружаешься в атмосферу санитарного железнодорожного состава, в третьем празднуешь долгожданную Победу.Одна из экспозиций посвящена подвигу защитников Брестской крепости. Здесь рассказывают об участниках героической обороны, солдатах и командирах Красной армии, членах их семей, которые первыми в СССР приняли на себя удар немецких войск. Символично, что в город Брест «Поезд Победы» прибудет 21 июня – накануне 80 лет с начала Великой Отечественной войны.Внутри состава невероятное количество реалистичных трехмерных панорам, многофигурных композиций и скульптур. Образы скульптур создавали по фотографиям реальных людей. Внимательные посетители увидят знакомые лица.Экскурсоводов нет, зато есть мощное мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Все это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного – более острыми.Кстати, в каждом вагоне звучит голос машиниста Лидии. Она делится с посетителями своими воспоминаниями, рассказывает о военных буднях. Не стоит удивляться, что управляет поездом женщина: в войну это не было редкостью. Прообраз Лиды – наша землячка Елена Чухнюк, которая до войны работала в локомотивном депо Гомель, а в страшные сороковые взялась водить воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта. К 90-летию Елены Мироновны (а она прожила долгую яркую жизнь) ее имя было присвоено одному из дизель-поездов Гомельского отделения Белорусской железной дороги.Посетить «Поезд Победы» можно бесплатно. Время работы экспозиции с 10:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).С 11 по 13 июня музей будет находиться в Минске, 14–15 июня экспозицию смогут увидеть в Орше, 16–17 июня – в Витебске, 18 июня состав будет в Полоцке, а 19–20 июня – в Гродно. В Бресте «Поезд Победы» задержится с 21 по 24 июня, гомельчане смогут побывать в музее 25–26 июня, а завершится белорусский маршрут экспозиции в Могилеве 27–28 июня.Важно: в одном вагоне «Поезда Победы» одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида составляет 5 минут, общее время экскурсии – 45 минут. В администрации БЖД предупреждают: в связи ограниченной пропускной способностью поезда и сложившейся эпидемиологической ситуацией посещение экспозиции будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти.