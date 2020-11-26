Лунное затмение 30 ноября: астролог советует, как избежать неприятностей

Специалист предупреждает: приближающее затмение – не из самых легких. Его влияние, как правило, мы можем ощущать за неделю до и семь дней после.
– Еще с древних времен известны две неподвижные звезды Альдебаран и Антарес, которые расположены друг напротив друга. Затмение и происходит вблизи этих звезд. Они создают оппозицию – Ось катастроф. Со "звездами катастроф", кстати, связывают аварию на Чернобыльской АЭС и произошедший 11 сентября 2001 года теракт в США. Ось катастроф обычно ассоциируют с землетрясениями, цунами, ураганами, иногда с авариями и болезнями, – пояснила астролог Екатерина Кондратенко.
Звезды Альдебаран и Антарес создают мощное эмоциональное напряжение, по силе сравнимое с ураганом либо водоворотом. Это неуправляемая энергия. Поэтому очень важно не оказаться в этом круговороте. Самое главное правило для этого – контроль своего эмоционального состояния.
Близнецам астролог советует сконцентрироваться на личной жизни. Рекомендуется принимать только взвешенные, обдуманные и неторопливые решения. Это время идеально для того, чтобы подвести черту и понять, в каком направлении нужно двигаться дальше.
А вот Стрельцы в период затмения могут неожиданно для себя начать серьезные отношения: время более чем благоприятное. Поэтому им следует быть готовыми к новым знакомствам и не бояться судьбоносных сюрпризов.
В целом эксперт советует быть начеку, особенно в вопросах отношений (любовных, семейных, дружеских и партнерских). Она также предостерегает от всевозможных ссор: даже если страсти накалились и вот-вот вспыхнет ссора, нужно постараться разрешить конфликт и не допускать выяснения отношений. В случае если вы все-таки поссоритесь с кем-то в этот день, шансы помириться практически сводятся к нулю.
Особое внимание стоит уделить любовным отношениям.
– У вас может наблюдаться сильное желание принять серьезное решение. Это может быть крупная покупка, разрыв отношений, заключение брака, сделка, переезд, смена работы и так далее. Лучше избегать всевозможных рисков. Я советую взять паузу и ни в коем случае не поддаваться эмоциям: восприятие реальности в эти дни может быть слегка искаженным, – предупредила астролог.
В день затмения будет наблюдаться повышенная штормовая активность, возрастает опасность ураганов. Это, конечно, в основном касается вод Тихого океана, но все же. Если у вас запланировано путешествие или вы решили заняться экстремальными видами спорта, планы лучше отменить. Также вполне вероятно, что техника может выходить из строя – следует быть более внимательными с электричеством, водой и газом.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
856
Лунное затмение 30 ноября: астролог советует, как избежать неприятностей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter