Лукьянов:в Беларуси активно развивается институт молодежного парламентаризма

Такое мнение sb.by высказал Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

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Александр Лукьянов уверен, что 9 августа очень важно сделать выбор в пользу стабильности, развития и процветания Республики Беларусь:

– Хочется отметить, что благодаря системной поддержке со стороны государства и Президента в Беларуси активно развивается институт молодежного парламентаризма как основной площадки для конструктивного вовлечения молодежи в политические процессы страны, обсуждения острых вопросов и возможности донести свое видение и инициативы до органов власти.

Александр Лукашенко в своем Послании очень четко обозначил роль молодежи в государстве и то, что сейчас на новое поколение активных молодых людей, патриотов Беларуси, возлагают большие надежды, это ко многому обязывает. Важно сохранить преемственность в развитии государства, не растерять годами создаваемый прогресс и динамику, ведь это дело не одного дня или года. Становление государства – это системная работа, которая длится десятилетиями. В Послании Президента четко обозначен планы развития страны и подчеркнута важность единства нации в сложные для всего мира времена.

Председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России отмечает, что за два года деятельности среди членов Молодежной палаты выстроен доверительный диалог. Этому способствовала совместная работа по ряду реализованных взаимовыгодных проектов и инициатив, направленных на укрепление взаимопонимания и доверия между нашими странами. Приход к власти в Беларуси людей с альтернативными взглядами на развитие взаимоотношений между братскими странами могут поставить под вопрос существование Молодежной палаты и наработанных связей между молодыми людьми:

– В Беларуси созданы необходимые условия для развития молодежи. В воскресенье, 9 августа, очень важно сделать выбор в пользу стабильности, развития и процветания нашей страны. Делая выбор, каждый молодой человек должен осознавать, что его решение предопределит дальнейшее развитие нашей страны на ближайшие годы. Держа в руках бюллетень, необходимо руководствоваться рациональным анализом достижений в нашей стране за последние 25 лет, а не эмоциональными сиюминутными порывами. Волеизъявление гражданина – это прежде всего ответственность за свое решение перед предками и перед будущими поколениями! Убежден, что белорусы, как мудрый народ, сделают правильный выбор в пользу стабильности развития и сохранения независимости и безопасности нашей страны!