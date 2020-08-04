Лукашенко: значение БелАЭС для экономики страны огромное

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БЕЛТА

Президент напомнил, что только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 миллиардов долларов. Поэтому входной контроль при сооружении станции был, как в военное время:За последние 5–6 лет сбор отдельных видов вторичных ресурсов в Беларуси вырос в два с половиной раза, добавил Глава государства:Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что в последнее время мы меньше говорим о космосе: