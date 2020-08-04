Об этом Александр Лукашенко заявил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию:
Фото: БЕЛТА
– Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное. С ней связано развитие образования, технологий. И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности. Мы – чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий.
Президент напомнил, что только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 миллиардов долларов. Поэтому входной контроль при сооружении станции был, как в военное время:
– А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее (высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили). Или суперсовременное производство аминокислот нашей Биотехнологической корпорации, которое мы строим совместно с Китаем в Минской области. Благодаря таким производствам зеленая экономика из модного тренда станет нашей реальностью.
За последние 5–6 лет сбор отдельных видов вторичных ресурсов в Беларуси вырос в два с половиной раза, добавил Глава государства:
– А это бесплатное сырье, которое валяется под ногами. Мы приняли решение об отказе с 2021 года от одноразовой пластиковой посуды и тары. Их заменит экологичная упаковка. Поддержу и другие предложения в этой области.
Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что в последнее время мы меньше говорим о космосе:
– А ведь, смею вам напомнить, небольшая по своим размерам, небогатая, но талантливая на людей Беларусь является членом клуба космических держав. Вдумайтесь только!
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Лукашенко: значение БелАЭС для экономики страны огромное
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