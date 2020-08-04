Лукашенко заявил о еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь

Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня ему поступила информация о еще одном отряде боевиков, которые были переброшены в нашу страну.

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, мы же ничего у вас не просим, бегать их ловить по лесам?! Мы же их всех отловим», – сказал Президент.

Глава государства также признался, что с удивлением наблюдает дискуссию в интернет-каналах, в которых высказываются конспирологические версии о задержании 33 боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

«Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию – вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать. Билеты, купленные в Стамбул, – это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там и здесь, что они летят в Стамбул. Но я, может быть, плохой географ, но не понимаю: а чего в Африку лететь через Северный полюс? — задается вопросом Президент. – Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул – и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте это вранье».

Белорусский лидер особо отметил, что в нашей стране есть свои законы, о которых наши соседи прекрасно знают. «Закон есть закон. Нравится не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону. Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации. Прекратите, вы же уже опозорились», – сказал Президент, обращаясь к авторам конспирологических теорий.

В заключение он добавил, что белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи являются родными людьми: «Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».



