Лукашенко: против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии

Александр Лукашенко в ходе Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, а также мобилизованы новейшие технологии.

– Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и «цветных революций». И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты, – сказал Глава государства.

Он заметил, что с этой целью широко используются возможности информационных ресурсов, мессенджеры, соцсети, которые в последние месяцы наводнились чушью, грязью, бессовестным враньем.

— Вы посмотрите на наших «творцаў». Они же вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки?! – задается вопросом Президент.

Глава государства подчеркнул, что является терпеливым человеком и любит разные точки зрения.

— Я пришел к этой власти из оппозиции, в меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не ходил и не плакался – я знал, куда попал. Скажу уже сегодня для всего мира: мы – власть (и я прежде всего как действующий Президент), примем любое ваше решение. Только никогда не предавать. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы – уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну! Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как нужно белорусскому народу, но на эмоциях сегодня нельзя решать ни один вопрос, – считает Александр Лукашенко.

Он добавил, что все это лежит на поверхности, а гораздо опаснее – скрытые угрозы. По словам белорусского лидера, современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека.

– Он даже не замечает, что становится объектом манипуляций. Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель – стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления, – убежден белорусский лидер.

– Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии, – резюмировал он.