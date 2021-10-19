Лукашенко выступил против приостановки оказания плановой медпомощи в поликлиниках

Напомним, Министерство здравоохранения на днях приняло решение о временном приостановлении оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения в связи с ситуацией с COVID-19. Александр Лукашенко по этому поводу поручил помощнику Президента Александру Косинцу вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было никаких отмен плановых осмотров: