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  2. Лукашенко выступает за личную встречу глав государств — членов ЕАЭС на саммите в Минске

Лукашенко выступает за личную встречу глав государств — членов ЕАЭС на саммите в Минске

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Молдовы Игорем Додоном в формате видеоконференции:

— Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с Президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с Президентом России. Вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск.

Белорусский лидер признался, что не очень воспринимает формат видеоконференций:

— С нас уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь.

Президент Молдовы, такую позицию поддержал:

— Конечно, лучше, чтобы было в очной форме, чтобы мы встретились и поговорили. Потому что есть о чем поговорить и с учетом всей этой ситуации поделиться опытом. Поэтому если наши с вами коллеги примут решение, что в очной форме, я с удовольствием прилечу.

Игорь Додон также отметил, что в случае его прибытия в Минск на саммит ЕАЭС в мае можно было бы открыть в белорусской столице памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу.

Фото: БЕЛТА

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