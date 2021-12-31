Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
– Он воспитал несколько поколений талантливой молодежи, значительно обогатил духовное наследие отечественной культуры и внес неоценимый вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной школы графики, – говорится в соболезновании.
Глава государства подчеркнул, что творчество Василия Шаранговича, неразрывно связанное с изобразительным искусством, обрело всенародную любовь и признание.
– Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – отметил белорусский лидер.