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  2. Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

– Он воспитал несколько поколений талантливой молодежи, значительно обогатил духовное наследие отечественной культуры и внес неоценимый вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной школы графики, – говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что творчество Василия Шаранговича, неразрывно связанное с изобразительным искусством, обрело всенародную любовь и признание.

– Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – отметил белорусский лидер.
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