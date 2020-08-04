Лукашенко: выборы должны быть праздником для людей

Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и г. Минску.

– С началом досрочного голосования мы вступили в завершающую стадию избирательной кампании, – сказал Александр Лукашенко. – Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа. Из 5800 участков все работают, как внутри страны, так и за рубежом.

Вместе с тем Президент поинтересовался, все ли сделано с точки зрения материально-технического обеспечения, остались ли еще какие-то проблемы в организационном плане:

– Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, по советской традиции, мы всегда эти выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. И проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этом раз не забывать о таком празднике.