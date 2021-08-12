Лукашенко: выбор «БелВитунифарма» для производства белорусской вакцины – это огромный импульс для развития северного региона

Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин.



– Мое посещение «БелВитунифарма» планировалось давно. Это одна из потенциальных площадок для производства вакцины. Вы тогда не были готовы, просили отсрочить. Сегодня вроде бы все готово для того, чтобы разворачивать работу.



Для витебчан, отметил Александр Лукашенко, выбор этого предприятия для производства белорусской вакцины – не только колоссальная ответственность. Это огромный импульс для развития всего нашего северного региона:



– Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. По-моему, это уже тезис неоспоримый. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет… Но вот то, что эта зараза с нами будет всегда – этот тезис пока никто не берется оспорить. На планете уже более 7 миллиардов человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод: спрос на этот товар будет – и очень значительный. Не проспим, как мы умеем, развернемся – значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов. Если мы развернемся оперативно, то будем иметь тот же эффект, который имеет сегодня это производство, производя сыворотки, вакцины и прочий товар для животного мира.