Лукашенко вручил награды правоохранителям и военным

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Церемония состоялась во время посещения Главой государства отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, передает БЕЛТА.
"В последние дни уходящего года спрос на Президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам, – заявил Александр Лукашенко на церемонии. – Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести".
Президент поблагодарил правоохранителей и военных за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу. "Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, определяющий дела и поступки", – подчеркнул он.
Награды получили представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Службы безопасности Президента.
В числе награжденных – заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Николай Карпенков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, командир ОМОНа УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич, командир ОМОНа УВД Брестского облисполкома Максим Михович.
Наград также удостоены командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Алексей Елфимов, командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Ильюкевич, командир 5-й отдельной бригады специального назначения Дмитрий Кучук, начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков.
Фото: БЕЛТА
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