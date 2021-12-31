Лукашенко в канун Нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"

, – пишут авторы ресурса.Как сообщалось, в последний день 2021 года Александр Лукашенко посещает Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", чтобы на его примере ознакомиться с организацией перинатальной помощи в стране.