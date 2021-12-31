SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко в канун Нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду

Лукашенко в канун Нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду

Традиционно 31 декабря у хоккейной команды Президента Беларуси финальная тренировка в году. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"

"Вот и сегодня с самого утра Первый вышел на лед. Сыграл и поздравил команду. И сразу отправился в РНПЦ "Мать и дитя", – пишут авторы ресурса.

Как сообщалось, в последний день 2021 года Александр Лукашенко посещает Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", чтобы на его примере ознакомиться с организацией перинатальной помощи в стране.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы