Лукашенко в канун Нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду

Традиционно 31 декабря у хоккейной команды Президента Беларуси финальная тренировка в году. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"
"Вот и сегодня с самого утра Первый вышел на лед. Сыграл и поздравил команду. И сразу отправился в РНПЦ "Мать и дитя", – пишут авторы ресурса.
Как сообщалось, в последний день 2021 года Александр Лукашенко посещает Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", чтобы на его примере ознакомиться с организацией перинатальной помощи в стране.