Лукашенко утром провел телефонные разговоры с зарубежными лидерами. Главная тема – ситуация в Афганистане

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БЕЛТА

Главная тема – ситуация в Афганистане.– отметили в пресс-службе.Первым делом эту тему подробно обсудили с Президентом Таджикистана, далее состоялся разговор с Президентом России. Чуть позже запланирована беседа с коллегой из Узбекистана.