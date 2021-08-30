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Лукашенко утром провел телефонные разговоры с зарубежными лидерами. Главная тема – ситуация в Афганистане

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня с утра провел ряд телефонных разговоров. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

Главная тема – ситуация в Афганистане.

– Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану, – отметили в пресс-службе.

Первым делом эту тему подробно обсудили с Президентом Таджикистана, далее состоялся разговор с Президентом России. Чуть позже запланирована беседа с коллегой из Узбекистана. 
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