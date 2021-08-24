Лукашенко – учителям: отнеситесь серьезнее к шестому школьному дню

Об этом Глава государства заявил на Республиканском педагогическом совете.



– Уверен, что и учителя, и родители знают, что надо больше времени уделять общению с детьми вне школьных занятий, – отметил Александр Лукашенко. – Это непросто, учитывая занятость и бешеный ритм жизни современного взрослого человека. Но цена наших усилий – безопасность детей. В конце концов – их будущее и судьба страны. Поэтому в очередной раз обращаю ваше внимание. Отнеситесь серьезнее к шестому школьному дню. Когда он наполнен спортивными, культурными мероприятиями, в них вовлечены в том числе родители, когда все организовано интересно и с душой – школа и семья объединяются…



И это, считает Александр Лукашенко, дорогого стоит.



– Вы, наверное, заметили мое требование: когда мы строим новые школы, модернизируем, восстанавливаем старые, обязательно создаем целый спортивный городок. Где только возможно, строим бассейны, – отметил Президент. – Я требую и прошу: дети и родители – на спорт.



Глава государства высказал мнение о том, что люди сейчас стали меньше трудиться, но труд сейчас может заменить спорт:



– Идите, занимайтесь, тащите туда своих родителей. Или родители пусть, как это было раньше, вытягивают туда детей. А кто должен выступить организатором? Школа. Вот и вся политика.