Лукашенко: стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех стран – членов ЕАЭС

Об этом Президент Беларуси заявил, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в формате видеоконференции. Александр Лукашенко отметил:



– К осени наша интеграционная повестка заметно оживилась. В сентябре со многими из вас мы встречались в Душанбе на мероприятиях ШОС и ОДКБ, где особое внимание уделили внешнеполитическим вопросам. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить экономические аспекты нашего сотрудничества.



По словам Главы государства, в узком кругу предстоит обменяться мнениями по наиболее чувствительным из них:



– Это, напомню, формирование общего рынка газа. В частности, вопросы ценообразования и транспортировки. Также обсудим целесообразность подключения нашего союза к глобальному диалогу по климату.



Что касается повестки заседания в широком составе, Президент отметил, что предстоит принять один из ключевых документов встречи:



– Решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году нам предстоит разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.



Глава государства особо подчеркнул:



– При этом, стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех государств – членов нашего союза. Только таким образом мы сможем обеспечить его устойчивость и долговечность.



Дальнейшее развитие ЕАЭС связывается с полной и своевременной реализацией Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Александр Лукашенко отметил:



– Важно уже сейчас сконцентрироваться на выполнении мер, предусмотренных данным документом. Только в этом случае к 1 января 2025 года мы получим полноформатный экономический союз с едиными рынками товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов.