Лукашенко: социально ориентированная политика, в центре которой человек, – центральное звено при принятии любого решения

Социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения. Александр Лукашенко заявил об этом на совещании с руководством экономического блока страны, сделав важный акцент:



– Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия. Для этого надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения...



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