Лукашенко собрал совещание по вопросам социально-экономического развития страны

Президент сегодня во Дворце Независимости проводит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Спектр обсуждаемых тем весьма широк: от достигнутых в настоящий момент результатов и оценки итогов текущего года до мер финансово-экономической политики, которую Правительство и Национальный банк планируют на следующий год.



Открывая совещание, Александр Лукашенко подчеркнул, что подобное совещание традиционно проводится в конце года:



– В большей степени оно носит тактический характер, поскольку основные рассматриваемые проблемы касаются будущего года. Но, естественно, не может быть ни одного тактического вопроса сегодня, который бы не был нацелен в будущее. Как известно, стратегия наша определена на последнем Всебелорусском народном собрании. Там и обозначены перспективы и конкретные показатели достижения этих перспектив.



Глава государства заметил, что наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне:



– Агрессивные риторика и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Думаю, что это уже сделано. Мы видим это не первый раз – очередные пакеты так называемых санкций. Более того, мы к этому готовились как минимум полгода. Существует так называемый антикризисный штаб в Правительстве. Да и в целом Правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному.



Говоря о принимаемых мерах, Президент задал вопрос:



– Какие из них были эффективны? Какие не дают ожидаемого результата? Что нужно будет предпринимать еще?



Глава государства констатировал, что пока мы сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем в повседневную жизнь людей.



– Вот это главная задача, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. По крайней мере, чтобы эти санкции и меры извне не определяли жизнь людей. Это главное.



По словам Президента, итоги десяти месяцев демонстрируют, что валовой внутренний продукт увеличился примерно на 2,5 процента:



– Растет промышленное производство – более 7 процентов, причем практически во всех его подотраслях. Более 60 процентов производимой в республике промышленной продукции поставляется на экспорт. При этом в глобальном рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности (по данным ООН) Беларусь поднялась на 46-е место из 152 стран мира.



По словам Александра Лукашенко, экспорт товаров и услуг увеличился примерно на 33 процента. В страну дополнительно поступило 8,5 миллиарда долларов. Сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс – более чем на 2,7 миллиарда долларов.



– Во многом благодаря такой взвешенной макроэкономической политике у нас неплохие показатели платежного баланса, а значит, устойчивый курс и спокойствие на финансовом рынке, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Стабильно, пусть не так, как хотелось бы, но, в принципе, мы так и планировали, растет средняя зарплата, которая в октябре вплотную подошла к 1500 рублям. Каждый четвертый работник в стране получает зарплату сверх этого уровня, тогда как год назад их было всего 16 процентов.