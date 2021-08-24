Лукашенко считает бюрократизм и формализм страшной бедой

При совершенствовании сферы образования не стоит затягивать с разумными преобразованиями. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Республиканского педагогического совета, завершающего сегодня свою работу.
Глава государства отметил:
– Страшная беда: волокита, бюрократизм и формализм. Задачи поставили, определили сроки – и забыли. Мы видим, что надо сделать. Давайте сделаем это! Если мы это не делаем – беда, а если делаем, но не вовремя, то выходит очень дорого. Самое главное, что в некоторых коллективах (учреждений образования. – Прим. авт.) это уже сделано. Так давайте это повторим! Если мы именно с таким подходом будем решать проблемы сферы образования, мы их решим.
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