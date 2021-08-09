Лукашенко: российский налоговый маневр надо обсчитать и компенсировать

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– заявил Президент.Он рассказал, что Беларусь хочет работать с российскими предприятиями в равных условиях. Также Президент сообщил, что Беларусь рассчитывает на помощь с кредитованием через Евразийский банк.Александр Лукашенко упомянул, что с Россией обсуждался и вопрос помощи в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада.Также Александр Лукашенко рассказал, что обратился к Путину с просьбой обеспечить для белорусских предприятий равные возможности по государственным закупкам, о запрете блокировки белорусской продукции на границах, особенно сельскохозяйственной. По словам Президента, переговоры продолжаются.