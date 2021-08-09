Лукашенко: российский налоговый маневр надо обсчитать и компенсировать

Александр Лукашенко, отвечая во время «Большого разговора с Президентом» на вопрос журналиста «РБК», рассказал о том, как происходит процесс компенсации от российского налогового маневра в нефтяной сфере.
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– Налоговый маневр надо обсчитать и компенсировать, если будет такое решение. Но подвижки в этом направлении есть. С нашей стороны тоже были обязательства, мы их выполнили и сделали первый шаг. Это в размере около 50%, – заявил Президент.
Он рассказал, что Беларусь хочет работать с российскими предприятиями в равных условиях. Также Президент сообщил, что Беларусь рассчитывает на помощь с кредитованием через Евразийский банк.
Александр Лукашенко упомянул, что с Россией обсуждался и вопрос помощи в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада.
– Речь шла о нефтепереработке и поставке нефтепродуктов, о выходе на приемлемые цены по газу, банковские и финансовые льготы. Ведь 40% банковской системы Беларуси – российские. Я попросил у Президента России, они уже начали выделять им средства.
Также Александр Лукашенко рассказал, что обратился к Путину с просьбой обеспечить для белорусских предприятий равные возможности по государственным закупкам, о запрете блокировки белорусской продукции на границах, особенно сельскохозяйственной. По словам Президента, переговоры продолжаются.