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Лукашенко: региональная группировка войск союза – щит безопасности для всего постсоветского пространства

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства. Глава белорусского государства констатировал многоплановость внешнеполитического взаимодействия двух стран. Александр Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках.

– Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Мы с Президентом (России. – Прим. ред.) и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем.

Отдельная тема в союзном строительстве – решение социальных вопросов, защита интересов граждан.

– Мы достигли самых весомых результатов именно в проведении согласованной социальной политики, обеспечивающей достойную жизнь и свободное развитие человека. Граждане наших стран имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования, – отметил Глава государства.
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