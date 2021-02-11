Об этом Президент заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании:
– У нас два родных языка. Кто отказывается от этого великого наследства, как говорил великий Ленин, очень серьезно рискует. Потерять язык можно – великий русский язык, где много нашей белорусской души. Язык – это постоянно развивающаяся материя. Если мы это потеряем, мы никогда это больше не вернем. Поэтому белорусский и наш русский язык – они будут всегда достоянием нашей нации. И мы не будем травить людей и давить, чтобы они не разговаривали на русском языке.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко против притеснения русского языка
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