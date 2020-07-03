Лукашенко принял участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, в День Независимости, принял участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!", передает БЕЛТА.
Вместе с Главой государства в шествии принимали участие его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители государственных органов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства.
По проспекту Независимости участники шествия проследовали к площади Победы, где к подножию монумента — к Вечному огню — была возложена гирлянда цветов.
Фото: БЕЛТА