Лукашенко принял участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, в День Независимости, принял участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!", передает БЕЛТА.

Вместе с Главой государства в шествии принимали участие его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители государственных органов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства.

По проспекту Независимости участники шествия проследовали к площади Победы, где к подножию монумента — к Вечному огню — была возложена гирлянда цветов.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Фото: БЕЛТА